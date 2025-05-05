В России продолжается рост производства псевдо-пивных алкогольных коктейлей. Производители джин-тоников изменили их рецептуру из-за повышения акцизов и стали выпускать их под видом «пивных напитков», рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Как отличить одно от другого, от чего зависят цены и какое пиво набирает популярность — в интервью URA.RU.
— В майские праздники традиционно растут продажи всего спиртного. Готовы ли к ним пивовары?
— Для пивоваров начинается «горячий сезон» и время роста продаж, к которому они готовятся. По опыту они знают, что до осенних холодов спрос на пиво будет хороший. И он обычно выше, если лето жаркое. Поэтому многие компании именно к лету наращивают объемы производства и запускают новинки. Выбор пива в этом сезоне очень широкий, потому что в отрасли за последние годы появилось много новых марок. Особенно трансформация ассортимента была заметной в 2023 году.
— Какие новинки появляются в продаже?
— Сейчас много экспериментов в сегменте сидра и безалкогольных напитков. По данным исследовательской компании Нильсен, продажи безалкогольного пива в 2024 году выросли на 11,9% по сравнению с 2023 годом. Оно привлекает потребителей, которые выбирают активный образ жизни. Некоторые нутрициологи и диетологи даже рекомендуют безалкогольное пиво после тренировок для восстановления водно-солевого баланса. У нас большие надежды на расширение ассортимента безалкогольного пива. Эта категория играет важную роль в продвижении ответственного потребления.
— А в чем разница между пивом и пивным напитком?
— Пивные напитки — это термин, закрепленный в российском законодательстве. Пивным напитком пиво делает, например, добавление цедры цитрусовых. Или рис, который позволяет добиться более мягкого вкуса. Во всем мире такая продукция будет пивом, и только в России — пивным напитком.
К сожалению, с недавнего времени в эту категорию попали и алкогольные коктейли типа «джин-тоники», но с измененным составом. Производители таких коктейлей изменили рецептуры из-за существенного повышения акцизов. Это позволило им уйти от повышенного налога. Но такие псевдо-пивные коктейли негативно влияют на репутацию добросовестных пивоваров. Согласно российскому законодательству, пиво, пивные напитки и сидр не могут производиться с добавлением этилового спирта. Пивные напитки также запрещено производить из закупленного пива. Компании, которые не имеют пивоваренного производства полного цикла, но при этом выпускают пивные напитки — напрямую нарушают закон.
— Эта ситуация повлияла на объемы производства слабого алкоголя?
— Официально производство слабоалкогольной продукции в России за 2024 год упало на 56,1%, до 9,8 млн дал. Выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта сократился на 64,8%, до 199,6 тысячи дал. Плодовой алкогольной продукции — на 50,4%, до 5,87 млн дал, согласно данным Росалкогольтабакконтроля. Полагаем, что такое резкое сокращение во многом обусловлено тем, что часть «исчезнувшей» продукции мигрировала в категорию сидра и пивных напитков.
— Как обычным покупателям отличить качественное пиво и пивные напитки от псевдо-пивных?
— Мы рекомендуем внимательно читать состав на упаковке и доверять продукции известных производителей. В составе пива не может быть добавленного этилового спирта, так как это напиток, в котором алкоголь достигается за счет естественного брожения. Чтобы покупатель мог легче понимать, где хороший пивной напиток, а где — не очень, мы предлагаем навести порядок на законодательном уровне. Настаиваем на том, что для всех категорий напитков, которые содержат алкоголь, нельзя устанавливать единые нормы. Важно четко разграничить, что и как должно называться. Мы хотим, чтобы пиво ассоциировалось с качеством, и стараемся доводить позицию отрасли до всех уровней власти.
— Какие меры помогут навести порядок на рынке?
— Необходима четкая терминология для каждого наименования напитков, не допускающая их смешивания. Нужен отдельный закон для пивоваренной отрасли, в котором будут прописаны требования к производству. Пока же все виды алкоголя в России регулируются ФЗ-171 — и водка, и пиво, и коньяк. Это не совсем правильно даже с точки зрения того, что у нас совершенно разные технологические процессы, разное оборудование, разное сырье. До 2012 года, пока этот закон не был распространен на пивоваренную индустрию, она развивалась более динамично.
В результате излишней зарегулированности производство пива в стране сократилось. А общая культура потребления отстала от принятой во всем мире. Ни в одной стране нет таких жестких ограничений для пива, как в России.
Кроме того, неправильно резко и внепланово поднимать акцизные ставки. Производители могут реализовать свои инвестиционные планы и сдерживать цены только при прогнозируемой акцизной политике. Сегодня на фоне высокой ставки ЦБ и усиливающегося налогового давления с этим большие сложности.
— Как изменились цены на пиво за 2024-2025 годы?
— Темпы роста цен в пивоваренной индустрии ниже, чем во многих иных категориях напитков и продуктов, несмотря на растущую себестоимость производства. Помимо высокой инфляции, подорожало сырье и многие компоненты. Цены на сырье и упаковку за последние несколько лет выросли примерно на 30%, транспортные и логистические расходы — на 40%.
На протяжении 2023 и 2024 годов пивовары прикладывали максимум усилий, чтобы сдерживать рост цен, сохранять доступность качественной, безопасной и легальной продукции для потребителей. Но поскольку налоги и сборы выросли, это отразилось на стоимости. После внезапного повышения ставки акциза на 15,4% (с 1 января 2025 года с 26 до 30 рублей за литр), отрасль была вынуждена отреагировать.
— Как влияют цены на спрос?
— Пиво занимает лидирующие позиции в структуре продаж, согласно данным Нильсен. Однако в тройку лидеров входят крепкие напитки — ром, виски и биттеры. Мы считаем, что стоит стремиться к европейской модели, где потребление слабоалкогольных напитков достигает 70% (в зависимости от страны). По итогам 2024 года, по данным АПП, пиво и пивные напитки в России занимают долю 39,3% в структуре потребления (в пересчете на чистый спирт), в то время доля крепкого алкоголя — 48%.
— С января 2025 года ставка на ввоз импортного пива из недружественных стран выросла в России в 10 раз — с 0,1 до 1 евро за литр. Как это изменило соотношение импортных и отечественных напитков на российском рынке?
— Пивоваренная отрасль в России — глубоко локализована. Более 95% всего пива производится в нашей стране. Импорт совсем незначителен. Согласно последним данным Нильсен, в 2024 года — 4,1%. Причем отечественное пиво ничем не уступает лучшим импортным образцам. Но повышение пошлин повлекло за собой изменения в структуре импорта. Стало больше пива из «дружественных» стран. Например, поставки из Китая в 2024 году выросли в 1,9 раза.
— Сколько компаний сегодня производят пиво в России?
— По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), общее количество всех пивоваренных производств в России, — более двух тысяч. Периодически на рынке появляются новые игроки, а некоторые компании закрываются. В целом, за последнее время мы видим обеление рынка. Рост легального производства удалось достичь за счет совместных усилий государства и пивоваров, в частности, за счет введения маркировки и реестра производителей.
— С какими проблемами сталкивается отрасль?
— Пивовары сильно зависят от импортного хмеля. Сегодня не более 5% потребностей хмеля покрывается за счет отечественного производства. Все остальное — импортные поставки.
Мы считаем, что нужно разработать меры поддержки российского хмелеводства и выделить регионы, благоприятные для выращивания хмеля. Среди других задач — развитие отечественной селекции и семеноводства. За последние годы в Реестре были зарегистрированы 40 иностранных сортов, тогда как российских с 2005 года было внесено всего 11. В отрасли высок износ оборудования — более 70%.
Производители не могут преодолеть все вызовы самостоятельно. По аналогии с отечественным виноделием, российским пивоварам нужны дополнительные меры господдержки. Необходимо создать комплексную программу, которая отразит интересы государства, фермеров и бизнеса.
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