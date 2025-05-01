Первый рейс по маршруту Москва-Сухум вылетел из аэропорта Внуково, прервав 30-летнюю паузу в авиасообщении. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.
«Дата и время вылета Москва-Сухум: 1 мая 14:47 мск», — сказано в карточке рейса RT 707. Первый рейс выполняет авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту Москва (Внуково) — Сухум.
Деятельность Сухумского аэропорта была остановлена на фоне политической нестабильности в Грузии в начале 1990-х годов. С 1993 года он прекратил прием пассажирских рейсов. Регулярное авиасообщение между странами восстановлено 1 мая после трех десятилетий.
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