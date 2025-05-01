Совершен первый рейс из России в Абхазию после 30-летнего перерыва. Видео

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С первого мая восстанавливается прямое авиасообщение между Россией и Абхазией, прерванное на 30 лет
С первого мая восстанавливается прямое авиасообщение между Россией и Абхазией, прерванное на 30 лет Фото:

Первый рейс по маршруту Москва-Сухум вылетел из аэропорта Внуково, прервав 30-летнюю паузу в авиасообщении. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта. 

«Дата и время вылета Москва-Сухум: 1 мая 14:47 мск», — сказано в карточке рейса RT 707. Первый рейс выполняет авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту Москва (Внуково) — Сухум.

Деятельность Сухумского аэропорта была остановлена на фоне политической нестабильности в Грузии в начале 1990-х годов. С 1993 года он прекратил прием пассажирских рейсов. Регулярное авиасообщение между странами восстановлено 1 мая после трех десятилетий. 

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Первый рейс по маршруту Москва-Сухум вылетел из аэропорта Внуково, прервав 30-летнюю паузу в авиасообщении. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.  «Дата и время вылета Москва-Сухум: 1 мая 14:47 мск», — сказано в карточке рейса RT 707. П ервый рейс выполняет авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту Москва (Внуково) — Сухум. Деятельность Сухумского аэропорта была остановлена на фоне политической нестабильности в Грузии в начале 1990-х годов. С 1993 года он прекратил прием пассажирских рейсов. Регулярное авиасообщение между странами восстановлено 1 мая после трех десятилетий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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