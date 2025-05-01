В Таиланде от сибирской язвы умер мужчина

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Сибирская язва — одна из самых распространенных и опасных инфекционных, способных поражать и человека
Сибирская язва — одна из самых распространенных и опасных инфекционных, способных поражать и человека Фото:

В Таиланде зафиксирован смертельный случай заражения сибирской язвой в провинции Мукдахан, граничащей с Лаосом. Жертвой стал 53-летний мужчина с диабетом, госпитализированный 27 апреля. Об этом сообщил таиландский департамент по контролю и профилактике заболеваний.

«Жертвой инфекции стал 53-летний мужчина с диабетом, который был госпитализирован 27 апреля. Причиной распространения инфекции мог стать забой крупного рогатого скота и последующая раздача мяса местным жителям», — сообщает департамент.

Департамент также добавил, что в настоящее время были выявлены 247 человек, которые контактировали с источником инфекции. 219 человек также употребляли говядину в сыром виде. Им были выданы лекарства. В настоящее время в этом районе реализуются меры по контролю распространения инфекции.

Сибирская язва — опасное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis, которое быстро приводит к гибели животных. У людей болезнь поддается лечению только на ранних стадиях, что стимулирует поиск новых методов терапии. Власти призвали избегать употребления сырого мяса и контакта с тушами животных.

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В Таиланде зафиксирован смертельный случай заражения сибирской язвой в провинции Мукдахан, граничащей с Лаосом. Жертвой стал 53-летний мужчина с диабетом, госпитализированный 27 апреля. Об этом сообщил таиландский департамент по контролю и профилактике заболеваний. «Жертвой инфекции стал 53-летний мужчина с диабетом, который был госпитализирован 27 апреля. Причиной распространения инфекции мог стать забой крупного рогатого скота и последующая раздача мяса местным жителям», — сообщает департамент. Департамент также добавил, что в настоящее время были выявлены 247 человек, которые контактировали с источником инфекции. 219 человек также употребляли говядину в сыром виде. Им были выданы лекарства. В настоящее время в этом районе реализуются меры по контролю распространения инфекции. Сибирская язва — опасное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis, которое быстро приводит к гибели животных. У людей болезнь поддается лечению только на ранних стадиях, что стимулирует поиск новых методов терапии. Власти призвали избегать употребления сырого мяса и контакта с тушами животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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