В Таиланде от сибирской язвы умер мужчина

В Таиланде зафиксирован смертельный случай заражения сибирской язвой в провинции Мукдахан, граничащей с Лаосом. Жертвой стал 53-летний мужчина с диабетом, госпитализированный 27 апреля. Об этом сообщил таиландский департамент по контролю и профилактике заболеваний.
«Жертвой инфекции стал 53-летний мужчина с диабетом, который был госпитализирован 27 апреля. Причиной распространения инфекции мог стать забой крупного рогатого скота и последующая раздача мяса местным жителям», — сообщает департамент.
Департамент также добавил, что в настоящее время были выявлены 247 человек, которые контактировали с источником инфекции. 219 человек также употребляли говядину в сыром виде. Им были выданы лекарства. В настоящее время в этом районе реализуются меры по контролю распространения инфекции.
Сибирская язва — опасное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis, которое быстро приводит к гибели животных. У людей болезнь поддается лечению только на ранних стадиях, что стимулирует поиск новых методов терапии. Власти призвали избегать употребления сырого мяса и контакта с тушами животных.
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