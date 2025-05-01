В Перми сгорел частный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло 1 мая в 17:01
Возгорание произошло 1 мая в 17:01 Фото:

В Перми произошел пожар в частном доме. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». Три человека эвакуировались до прибытия пожарных, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«В 17:01 1 мая 2025 года поступило сообщение о пожаре на улице Стольникова. На место выехали 30 человек личного состава и семь единиц техники. Было установлено, что произошло возгорание жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека», — сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства пожара.

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В Перми произошел пожар в частном доме. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». Три человека эвакуировались до прибытия пожарных, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «В 17:01 1 мая 2025 года поступило сообщение о пожаре на улице Стольникова. На место выехали 30 человек личного состава и семь единиц техники. Было установлено, что произошло возгорание жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека», — сообщили в ведомстве. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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