В Перми произошел пожар в частном доме. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». Три человека эвакуировались до прибытия пожарных, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«В 17:01 1 мая 2025 года поступило сообщение о пожаре на улице Стольникова. На место выехали 30 человек личного состава и семь единиц техники. Было установлено, что произошло возгорание жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека», — сообщили в ведомстве.
Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства пожара.
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