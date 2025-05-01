01 мая 2025

TWZ: США передали Украине неисправные F-16

© Служба новостей «URA.RU»
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США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении
США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении Фото:

США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении. Машины без двигателей и радаров вытаскивают со свалки и отправляют для поддержки парка боевых F-16, которые ранее передали европейские страны», — сообщается на сайте The War Zone. Эту информацию подтвердили в ВВС США после появления фото погрузки частично разобранных истребителей на украинский Ан-124, вылетевший из Тусона в Польшу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила поставки ключевых компонентов для систем радиоэлектронной борьбы F-16, что ослабляет боевые возможности украинских истребителей. Это решение угрожает способности Украины противостоять российским силам. США при этом не могут отключить уже переданные самолеты, но остановили поставки запчастей и софта. 

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США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении. Машины без двигателей и радаров вытаскивают со свалки и отправляют для поддержки парка боевых F-16, которые ранее передали европейские страны», — сообщается на сайте The War Zone. Эту информацию подтвердили в ВВС США после появления фото погрузки частично разобранных истребителей на украинский Ан-124, вылетевший из Тусона в Польшу. Ранее телеканал «360» сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила поставки ключевых компонентов для систем радиоэлектронной борьбы F-16, что ослабляет боевые возможности украинских истребителей. Это решение угрожает способности Украины противостоять российским силам. США при этом не могут отключить уже переданные самолеты, но остановили поставки запчастей и софта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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