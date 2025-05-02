Трамп поручил сократить расходы Пентагона

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В США сократят расходы бюджета на оборону
В США сократят расходы бюджета на оборону Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа предложила сократить не связанные с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов. Об этом говорится в проекте бюджетного предложения Белого дома, представленном на рассмотрение конгрессу США.

«Необоронные расходы сокращены на 163 миллиарда долларов или 22,6%», — говорится в проекте бюджетного предложения. В документе подчеркивается, что данное сокращение затрагивает исключительно те статьи бюджета Пентагона, которые не относятся напрямую к обеспечению национальной обороны. Он размещен на сайте Белого дома. 

В проекте также отмечается, что изменения в структуре расходов призваны повысить эффективность использования средств министерства обороны и перераспределить ресурсы на приоритетные направления. В США ожидают, что пересмотр бюджета позволит оптимизировать работу ряда ведомств и сосредоточить внимание на ключевых задачах национальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об утверждении рекордного оборонного бюджета в размере около триллиона долларов, однако администрация еще не представила проект бюджета на 2026 год из-за действия временного финансирования. Ожидается, что новый бюджет будет опубликован к концу весны, а дополнительные доходы планируется получить за счет новых импортных пошлин.

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Администрация президента США Дональда Трампа предложила сократить не связанные с обороной статьи расходов Пентагона на 163 миллиарда долларов. Об этом говорится в проекте бюджетного предложения Белого дома, представленном на рассмотрение конгрессу США. «Необоронные расходы сокращены на 163 миллиарда долларов или 22,6%», — говорится в проекте бюджетного предложения. В документе подчеркивается, что данное сокращение затрагивает исключительно те статьи бюджета Пентагона, которые не относятся напрямую к обеспечению национальной обороны. Он размещен на сайте Белого дома.  В проекте также отмечается, что изменения в структуре расходов призваны повысить эффективность использования средств министерства обороны и перераспределить ресурсы на приоритетные направления. В США ожидают, что пересмотр бюджета позволит оптимизировать работу ряда ведомств и сосредоточить внимание на ключевых задачах национальной безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп объявил об утверждении рекордного оборонного бюджета в размере около триллиона долларов, однако администрация еще не представила проект бюджета на 2026 год из-за действия временного финансирования. Ожидается, что новый бюджет будет опубликован к концу весны, а дополнительные доходы планируется получить за счет новых импортных пошлин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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