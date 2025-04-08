Трамп потратит на армию США «самый большой бюджет»

Трамп: администрация США утвердила оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство США утвердило оборонный бюджет
Правительство США утвердило оборонный бюджет Фото:

Правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп.

«Администрация утвердила оборонный бюджет в размере около 1 трлн долларов», — передает слова Трампа издание Bloomberg. В материале добавили, что Администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны.

Трамп 7 апреля заявил о планах увеличить доходную часть бюджета США на семь триллионов долларов, сообщает «Царьград». Эти средства планируется получить за счет введения новых импортных пошлин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп. «Администрация утвердила оборонный бюджет в размере около 1 трлн долларов», — передает слова Трампа издание Bloomberg. В материале добавили, что Администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны. Трамп 7 апреля заявил о планах увеличить доходную часть бюджета США на семь триллионов долларов, сообщает «Царьград». Эти средства планируется получить за счет введения новых импортных пошлин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...