Сериал «Маша и Медведь» продолжат разрабатывать в России

Продюсер и директор мультсериала «Маша и Медведь» Дмитрий Ловейко опроверг слухи о прекращении деятельности проекта в России. Об этом он заявил в беседе с журналистами, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о возможном закрытии московского офиса студии «Анимаккорд» и переносе производства на Кипр.
«Офис в Москве не закрывается. Также наши производственные партнеры в Сербии, на Кипре и других странах продолжат свою работу. Сериал, безусловно, остается в России. Мультик будет смотреть еще несколько поколений», — отметил Ловейко в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что креатив и контент мультсериала сохраняются в России, а международное сотрудничество давно стало стандартной практикой для проекта.
По словам продюсера, «Маша и Медведь» уже много лет производится не только в России, но и за рубежом в соответствии с современными тенденциями разделения труда в анимационной индустрии. Процесс создания мультсериала постоянно совершенствуется и адаптируется к требованиям времени, однако российская команда по-прежнему играет ключевую роль в разработке контента.
В марте 2017 года один из эпизодов мультсериала преодолел отметку в два миллиарда просмотров, что позволило ему занять пятую позицию среди самых просматриваемых видео в истории видеохостинга YouTube. Англоязычная версия канала Masha and The Bear насчитывает свыше 50 миллионов подписчиков. На русскоязычном канале «Маша и Медведь» зарегистрировано около 55 миллионов пользователей.
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