В Следкоме прокомментировали взрыв и пожар в московском доме

По факту возгорания после произошедшего взрыва в московском жилом доме на улице Генерала Тюленева организована доследственная проверка. Об этом сообщил столичный СК. Информации о пострадавших в результате происшествия у ведомства пока нет.
«Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием. По данному факту столичным Следственным комитетом организована доследственная проверка», — рассказали в telegram-канале московского СК.
Специалисты МЧС активно борются с пожаром в доме. По информации ведомства, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.
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