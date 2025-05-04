04 мая 2025

В Следкоме прокомментировали взрыв и пожар в московском доме

В Москве после взрыва и пожара в доме следователи начали проверку
© Служба новостей «URA.RU»
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СК организовал проверку и установит причины возгорания
СК организовал проверку и установит причины возгорания Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

По факту возгорания после произошедшего взрыва в московском жилом доме на улице Генерала Тюленева организована доследственная проверка. Об этом сообщил столичный СК. Информации о пострадавших в результате происшествия у ведомства пока нет.

«Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием. По данному факту столичным Следственным комитетом организована доследственная проверка», — рассказали в telegram-канале московского СК.

Специалисты МЧС активно борются с пожаром в доме. По информации ведомства, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.

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По факту возгорания после произошедшего взрыва в московском жилом доме на улице Генерала Тюленева организована доследственная проверка. Об этом сообщил столичный СК. Информации о пострадавших в результате происшествия у ведомства пока нет. «Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием. По данному факту столичным Следственным комитетом организована доследственная проверка», — рассказали в telegram-канале московского СК. Специалисты МЧС активно борются с пожаром в доме. По информации ведомства, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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