04 мая 2025

В МЧС раскрыли подробности о взрыве в Москве

МЧС: в Москве горит девятый этаж жилого дома, причина возгорания устанавливается
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МЧС прокомментировало взрыв в многоэтажке Москвы
МЧС прокомментировало взрыв в многоэтажке Москвы Фото:

Сотрудники МЧС России активно борются с огнем в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По сообщению пресс-службы МЧС, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.

«На улице Генерала Тюленева горит девятый этаж жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания», — говорится в сообщении экстренной службы.

На данный момент детали происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. Спасатели прилагают все усилия для локализации огня и минимизации его последствий.

Ранее мы писали, что в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. По предварительным данным, одна из квартир в здании сильно разрушена.

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Сотрудники МЧС России активно борются с огнем в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По сообщению пресс-службы МЧС, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома. «На улице Генерала Тюленева горит девятый этаж жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания», — говорится в сообщении экстренной службы. На данный момент детали происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. Спасатели прилагают все усилия для локализации огня и минимизации его последствий. Ранее мы писали, что в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. По предварительным данным, одна из квартир в здании сильно разрушена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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