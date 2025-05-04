04 мая 2025

МЧС подтвердило гибель двух человек при пожаре в Москве

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Десять человек пострадали при пожаре в Москве (архивное фото)
Десять человек пострадали при пожаре в Москве (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

МЧС России подтвердило гибель двух человек при пожаре на улице Генерала Тюленева в Москве. По данным ведомства, тела погибших были обнаружены на девятом этаже. 

«К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели продолжают спасать и эвакуировать жильцов дома.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. По информации СМИ, полностью разрушены несколько квартир, несколько человек заблокированы в подъезде. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.

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МЧС России подтвердило гибель двух человек при пожаре на улице Генерала Тюленева в Москве. По данным ведомства, тела погибших были обнаружены на девятом этаже.  «К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели продолжают спасать и эвакуировать жильцов дома. Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. По информации СМИ, полностью разрушены несколько квартир, несколько человек заблокированы в подъезде. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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