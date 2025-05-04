В многоэтажном доме Москвы прогремел мощный взрыв: онлайн-трансляция

В многоэтажном доме Москвы прогремел мощный взрыв

04 мая 2025 в 23:40 Размер текста - 17 +

Взрыв прогремел в Москве (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. Согласно данным, одна из квартир была сильно разрушена. Подробности о происходящем публикуем в прямой трансляции URA.RU. 00:23 Очевидцы сообщили URA.RU о двух телах, торчащих из окон. Тушение пожара продолжается 00:10 На месте ЧП находится Черемушкинский межрайонный прокурор Олег Акатов. Он курирует работу органов. 00:08 Для эвакуации раненых на место прилетел вертолет. Об этом сообщают журналисты с места событий. 00:07 Из соседних подъездов на улице Генерала Тюленева эвакуированы люди, сообщает МЧС Москвы. Работы по тушению продолжаются. 00:06 Люди выбегают из домов, слышны крики. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту URA.RU. Также сообщается о сильном запахе газа. 00:02 При пожаре пострадали 10 человек. Об этом сообщают экстренные службы. 00:00 Пожарные спасают и эвакуируют жильцов дома, сообщает МЧС. Министерство также сообщает только о двух погибших. 23:55 Экстренные службы подтвердили версию со взрывом газа. Как передает их слова «Интерфакс», девятом этаже повреждены перекрытия на двух этажах. 23:54 Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что причины происшествия устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. 23:53 Два человека погибли при пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 23:50 В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве 4 мая вечером произошел взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар, — передает Baza. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. Согласно данным, одна из квартир была сильно разрушена. Подробности о происходящем публикуем в прямой трансляции URA.RU. 00:23 05.05.2025 Очевидцы сообщили URA.RU о двух телах, торчащих из окон. Тушение пожара продолжается 00:10 05.05.2025 На месте ЧП находится Черемушкинский межрайонный прокурор Олег Акатов. Он курирует работу органов. 00:08 05.05.2025 Для эвакуации раненых на место прилетел вертолет. Об этом сообщают журналисты с места событий. 00:07 05.05.2025 Из соседних подъездов на улице Генерала Тюленева эвакуированы люди, сообщает МЧС Москвы. Работы по тушению продолжаются. 00:06 05.05.2025 Люди выбегают из домов, слышны крики. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту URA.RU. Также сообщается о сильном запахе газа. 00:02 05.05.2025 При пожаре пострадали 10 человек. Об этом сообщают экстренные службы. 00:00 05.05.2025 Пожарные спасают и эвакуируют жильцов дома, сообщает МЧС. Министерство также сообщает только о двух погибших. 23:55 04.05.2025 Экстренные службы подтвердили версию со взрывом газа. Как передает их слова «Интерфакс», девятом этаже повреждены перекрытия на двух этажах. 23:54 04.05.2025 Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что причины происшествия устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. 23:53 04.05.2025 Два человека погибли при пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 23:50 04.05.2025 В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве 4 мая вечером произошел взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар, — передает Baza.