04 мая 2025

В экстренных службах прокомментировали версию со взрывом газа в Москве

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Взрыв газа произошел в Москве, сообщают экстренные службы
Взрыв газа произошел в Москве, сообщают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

Предположительно, взрыв газового баллона, в квартире на девятом этаже жилого дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве привел к пожару и повреждению перекрытий на двух этажах. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.

«В результате взрыва, по предварительным данным, газового баллона в квартире на девятом этаже повреждены перекрытия на двух этажах. Начался пожар», — сообщил собеседник агентства. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве произошел взрыв, сотрудники ведомства ликвидируют возгорание. Пожар произошел на девятом этаже жилого здания, расположенного на улице Генерала Тюленева. Очевидцы сообщали о запахе газа перед взрывом.

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Предположительно, взрыв газового баллона, в квартире на девятом этаже жилого дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве привел к пожару и повреждению перекрытий на двух этажах. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах. «В результате взрыва, по предварительным данным, газового баллона в квартире на девятом этаже повреждены перекрытия на двух этажах. Начался пожар», — сообщил собеседник агентства. По предварительным данным, есть пострадавшие. Ранее в МЧС сообщили, что в Москве произошел взрыв, сотрудники ведомства ликвидируют возгорание. Пожар произошел на девятом этаже жилого здания, расположенного на улице Генерала Тюленева. Очевидцы сообщали о запахе газа перед взрывом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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