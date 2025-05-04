04 мая 2025

Увеличилось число пострадавших в доме на юго-западе Москвы

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Спасатели ликвидируют последствия ЧП
Спасатели ликвидируют последствия ЧП Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В жилом доме на улице Генерала Тюленева, 39 в Москве выросло число пострадавших до 13 человек. Об этом сообщили представители экстренных служб.

«Погибли два человека. Число пострадавших в многоквартирном доме увеличилось до 13», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов в доме на юго-западе Москвы. Для них организованы пункты временного размещения. По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова.

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В жилом доме на улице Генерала Тюленева, 39 в Москве выросло число пострадавших до 13 человек. Об этом сообщили представители экстренных служб. «Погибли два человека. Число пострадавших в многоквартирном доме увеличилось до 13», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов в доме на юго-западе Москвы. Для них организованы пункты временного размещения. По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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