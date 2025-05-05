Посол раскрыл, когда возобновятся авиасообщения между Россией и Японией

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Японией возможно только при соответствующем политическом решении со стороны японских властей. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
«Нам известно, что запрос на возобновление таких рейсов есть как у отечественных, так и у местных авиакомпаний. Российское и японское небо остаются открытыми для взаимных полетов гражданской авиации, единственной преградой являются искусственно созданные официальным Токио барьеры», — отметил глава дипмиссии, уточнив, что до 2022 года между РФ и Японией функционировало более пяти прямых авиамаршрутов, однако сейчас — ни одного. Его слова передает РИА «Новости».
По его словам, воздушное сообщение всегда было важным инструментом развития людских обменов, что способствует взаимопониманию и поддержанию добрососедских отношений между странами. Ноздрев подчеркнул, что восстановление авиасообщения зависит исключительно от политической воли японского руководства, а российская сторона готова к диалогу по этому вопросу. «К сожалению, недружественный курс правительства Японии оказал негативное влияние на сотрудничество в сфере транспорта… Для перезапуска авиасообщения администрация [премьера Японии] Сигэру Исибы должна продемонстрировать политическую волю», — отметил посол.
Ранее Япония ввела 25 пакетов санкций против России. Последний был введен 10 января. Тогда заморозка активов коснулась 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из России.
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