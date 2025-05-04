В курганском городе временно отключат воду

В городе Куртамыш (Курганская область) 5 мая с 12:00 до 17:00 временно отключат воду из-за ремонта насосного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Куртамышского МО.
Ограничения коснутся жилых домов и организаций, подключенных к центральной системе водоснабжения в районе Куртамышской средней школы № 2 (улица Югова, дом № 2А). «Рекомендуем потребителям сделать необходимый запас воды», — предупредили в ведомстве.
Ранее похожие отключения воды уже происходили в регионе: 10 апреля в Кургане водоснабжение временно приостанавливали в детском саду, поликлинике и ряде жилых домов из-за аварии на водопроводных сетях. Тогда жители также заранее предупреждали о необходимости сделать запас воды на период проведения ремонтных работ.
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