04 мая 2025
03 мая 2025

В курганском городе временно отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду отключат 5 мая
Воду отключат 5 мая Фото:

В городе Куртамыш (Курганская область) 5 мая с 12:00 до 17:00 временно отключат воду из-за ремонта насосного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Куртамышского МО.

Ограничения коснутся жилых домов и организаций, подключенных к центральной системе водоснабжения в районе Куртамышской средней школы № 2 (улица Югова, дом № 2А). «Рекомендуем потребителям сделать необходимый запас воды», — предупредили в ведомстве.

Ранее похожие отключения воды уже происходили в регионе: 10 апреля в Кургане водоснабжение временно приостанавливали в детском саду, поликлинике и ряде жилых домов из-за аварии на водопроводных сетях. Тогда жители также заранее предупреждали о необходимости сделать запас воды на период проведения ремонтных работ.

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В городе Куртамыш (Курганская область) 5 мая с 12:00 до 17:00 временно отключат воду из-за ремонта насосного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Куртамышского МО. Ограничения коснутся жилых домов и организаций, подключенных к центральной системе водоснабжения в районе Куртамышской средней школы № 2 (улица Югова, дом № 2А). «Рекомендуем потребителям сделать необходимый запас воды», — предупредили в ведомстве. Ранее похожие отключения воды уже происходили в регионе: 10 апреля в Кургане водоснабжение временно приостанавливали в детском саду, поликлинике и ряде жилых домов из-за аварии на водопроводных сетях. Тогда жители также заранее предупреждали о необходимости сделать запас воды на период проведения ремонтных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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