В Кургане 10 апреля временно отключат воду в детсаду, поликлинике и еще в некоторых зданиях. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Кирова,109 и ул.Куйбышева,165. Об этом сообщает АО «Водный Союз».
«Работает бригада компании», — пишет организация. Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды.
Полный список объектов, которые временно останутся без воды:
- ул.Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119
- ул.К.Мяготина,111а, 117
- ул.Проходная, 6 (поликлиника)
- ул.Товарная,11
- т/п №2ж
- ул.Куйбышева,161, 163, 165, 167, 169
- ул.Половинская, 4 (д/сад №118)
- т/п №64
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