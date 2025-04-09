09 апреля 2025

В Кургане временно отключат воду в детсаду и поликлинике. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды
Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды Фото:

В Кургане 10 апреля временно отключат воду в детсаду, поликлинике и еще в некоторых зданиях. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Кирова,109 и ул.Куйбышева,165. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«Работает бригада компании», — пишет организация. Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды.

Полный список объектов, которые временно останутся без воды:

- ул.Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119

- ул.К.Мяготина,111а, 117

- ул.Проходная, 6 (поликлиника)

- ул.Товарная,11

- т/п №2ж

- ул.Куйбышева,161, 163, 165, 167, 169

- ул.Половинская, 4 (д/сад №118)

- т/п №64

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В Кургане 10 апреля временно отключат воду в детсаду, поликлинике и еще в некоторых зданиях. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Кирова,109 и ул.Куйбышева,165. Об этом сообщает АО «Водный Союз». «Работает бригада компании», — пишет организация. Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды. Полный список объектов, которые временно останутся без воды: - ул.Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119 - ул.К.Мяготина,111а, 117 - ул.Проходная, 6 (поликлиника) - ул.Товарная,11 - т/п №2ж - ул.Куйбышева,161, 163, 165, 167, 169 - ул.Половинская, 4 (д/сад №118) - т/п №64
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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