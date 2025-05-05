МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале

Напавших на полицейских в Махачкале было двое, информация о четырех не соответствует действительности. Об этом сообщает МВД Дагестана.
«Убедительная просьба! Не распространять недостоверную информацию! Было двое нападавших. Только двое — не четверо! Оба нейтрализованы», — говорится в telegram-канале МВД.
Перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова днем 5 мая. Нападавшие открыли огонь по полицейским, угнали служебный автомобиль. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 166 (угон) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По данным Минздрава Дагестана, в результате атаки погибли трое полицейских, пострадали пять человек, включая двух сотрудников полиции и трех гражданских, в том числе 17-летнюю девушку.
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