МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале

МВД: напавших на полицейских в Махачкале было двое, а не четверо
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Напавших на полицейских в Махачкале было двое
Напавших на полицейских в Махачкале было двое Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

Напавших на полицейских в Махачкале было двое, информация о четырех не соответствует действительности. Об этом сообщает МВД Дагестана.

«Убедительная просьба! Не распространять недостоверную информацию! Было двое нападавших. Только двое — не четверо! Оба нейтрализованы», — говорится в telegram-канале МВД. 

Перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова днем 5 мая. Нападавшие открыли огонь по полицейским, угнали служебный автомобиль. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 166 (угон) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По данным Минздрава Дагестана, в результате атаки погибли трое полицейских, пострадали пять человек, включая двух сотрудников полиции и трех гражданских, в том числе 17-летнюю девушку.

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Напавших на полицейских в Махачкале было двое, информация о четырех не соответствует действительности. Об этом сообщает МВД Дагестана. «Убедительная просьба! Не распространять недостоверную информацию! Было двое нападавших. Только двое — не четверо! Оба нейтрализованы», — говорится в telegram-канале МВД.  Перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова днем 5 мая. Нападавшие открыли огонь по полицейским, угнали служебный автомобиль. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 166 (угон) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По данным Минздрава Дагестана, в результате атаки погибли трое полицейских, пострадали пять человек, включая двух сотрудников полиции и трех гражданских, в том числе 17-летнюю девушку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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