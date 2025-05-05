Похолодание, снег и ветер: погода на Ямале в майские праздники

На Ямале вторые длинные выходные дни будут сопровождаться похолоданием. Ожидается мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха в среднем составит от -6 до +1 градусов, сообщается на сервисе Gismeteo.
«В Салехарде 9 мая облачно, небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -4 градуса, днем потеплеет до -2. Ожидается сильный ветер с порывами до 10 м/с», — сказано на сайте. В остальные выходные дни немного потеплеет — 10 и 11 мая столбики термометров покажут +1 градус.
В Новом Уренгое 9 мая будет пасмурно — ожидается мокрый снег. Ночью -5 градусов, днем -1. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. В субботу и воскресенье похолодает — днем температура воздуха в среднем составит -4 градуса, ночью будет до -7.
В Ноябрьске ожидается плюсовая температура, 9 мая будет малооблачно, возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -1, днем +3 градуса. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду.
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