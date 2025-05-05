05 мая 2025

Похолодание, снег и ветер: погода на Ямале в майские праздники

На Ямал к Дню Победы придет похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале 9 мая похолодает, ожидается мокрый снег и ветер
На Ямале 9 мая похолодает, ожидается мокрый снег и ветер Фото:

На Ямале вторые длинные выходные дни будут сопровождаться похолоданием. Ожидается мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха в среднем составит от -6 до +1 градусов, сообщается на сервисе Gismeteo.

«В Салехарде 9 мая облачно, небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -4 градуса, днем потеплеет до -2. Ожидается сильный ветер с порывами до 10 м/с», — сказано на сайте. В остальные выходные дни немного потеплеет — 10 и 11 мая столбики термометров покажут +1 градус.

В Новом Уренгое 9 мая будет пасмурно — ожидается мокрый снег. Ночью -5 градусов, днем -1. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. В субботу и воскресенье похолодает — днем температура воздуха в среднем составит -4 градуса, ночью будет до -7.

В Ноябрьске ожидается плюсовая температура, 9 мая будет малооблачно, возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -1, днем +3 градуса. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. 

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На Ямале вторые длинные выходные дни будут сопровождаться похолоданием. Ожидается мокрый снег и порывистый ветер. Температура воздуха в среднем составит от -6 до +1 градусов, сообщается на сервисе Gismeteo. «В Салехарде 9 мая облачно, небольшой мокрый снег. Ночью температура воздуха составит -4 градуса, днем потеплеет до -2. Ожидается сильный ветер с порывами до 10 м/с», — сказано на сайте. В остальные выходные дни немного потеплеет — 10 и 11 мая столбики термометров покажут +1 градус. В Новом Уренгое 9 мая будет пасмурно — ожидается мокрый снег. Ночью -5 градусов, днем -1. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. В субботу и воскресенье похолодает — днем температура воздуха в среднем составит -4 градуса, ночью будет до -7. В Ноябрьске ожидается плюсовая температура, 9 мая будет малооблачно, возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -1, днем +3 градуса. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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