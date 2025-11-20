Трамп дал Зеленскому последнюю возможность договориться

Жесткими заявлениями о России Дональд Трамп мог отвлекать внимание от переговоров, которые Вашингтон и Москва не афишируют, полагает политолог Евгений Семибратов Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Мирный план президента США Дональда Трампа — предложение Владимиру Зеленскому отсрочить его отставку. Используя коррупционный скандал, Вашингтон пытается сделать киевского лидера более сговорчивым, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Но успех затеи под вопросом, потому что Зеленский находится под влиянием Лондона и не согласен на уступки России, хотя британцы уже готовят ему замену, объясняет политолог.

— Американские СМИ сообщают, что Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. В последнее время США пытались разговаривать с Россией в основном ультиматумами. Теперь они снова перейдут к поиску компромиссов?

По информации западных СМИ, разработка плана началась после визита в США спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева Фото: Роман Наумов © URA.RU

— Информации о плане пока не так много. Сообщалось, что разработка началась после визита спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Вашингтон и очередных переговоров со Стивом Уиткоффом. Если это правда, то та риторика, которую мы видели со стороны Вашингтона в последние недели, могла быть отвлекающим маневром, чтобы скрыть «дух Анкориджа» от внимания, в первую очередь, своих же партнеров на Западе и от подвластной глобалистам информационной машины.

Договоренности, которых Владимир Путин и Дональд Трамп достигли в Анкоридже, в какой-то момент были практически денонсированы Западом. Поэтому к заведомо агрессивной риторике Вашингтона и очередным «разочарованиям» в нашем президенте не нужно относиться как к определяющему фактору. Вполне вероятно, что были достигнуты некие базовые договоренности во время визита Дмитриева, потом эти пункты дорабатывались в ходе закрытых контактов между американским и российским политическим руководством.

При этом было принято мудрое решение сохранять информационное молчание об этой работе, спрятав ее за жесткими заявлениями.

Владимир Зеленский в одном шаге от потери власти, уверен Евгений Семибратов Фото: Официальный сайт президента Украины

Есть и другой вероятный сценарий. Если утверждение Financial Times, связавшей разработку плана с визитом Дмитриева, неверно, значит, эти предложения — инициатива только команды Дональда Трампа и его видение урегулирования конфликта. А контекст, в который помещают его глобалистские СМИ, — очередная попытка дискредитировать любые мирные инициативы американского президента, выставив их как предложение Зеленскому капитулировать перед Кремлем.

Оба сценария пока выглядят вероятными. В ближайшие дни возможны новые неожиданные повороты.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сказал, что российская сторона пока не получала предложений от Вашингтона, и «никаких новаций, кроме того, что называют „духом Анкориджа“, нет». Это говорит в пользу второго из названых вами сценариев?

— Да, это аргумент в пользу того, что новый план — инициатива только команды Трампа. Хотя, несмотря на все политическое влияние Дмитрия Пескова, он, скорее всего, не входит в ближайший круг президента, в рамках которого принимаются ключевые решения, связанные с взаимоотношениями с США. В отличии, например, от недавно ворвавшегося в этот круг Дмитриева, а также помощника главы государства Юрия Ушакова и главы МИД Сергея Лаврова. Или же Кремль пока продолжает соблюдать тишину. Поэтому такой комментарий полностью не отвергает первый сценарий.

— Почему именно сейчас появился этот план? В Вашингтоне рассчитывают, что на фоне коррупционного скандала Зеленский может стать более сговорчивым?

Экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Лондон рассматривает как замену Зеленскому, говорит Семибратов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

— Коррупционный скандал действительно в последнее время преследует киевский режим с сумасшедшей скоростью. Но проблема для Вашингтона в том, что украинское руководство сейчас в первую очередь зависит не от США, а от Великобритании. Оно уже не раз откровенно саботировало решения Белого дома и действовало с точностью до наоборот.

У Трампа есть серьезные инструменты влияния на Зеленского вроде Национального антикоррупционного бюро, которое является своего рода украинским филиалом ФБР. И фактуру по коррупционному делу собирали не один месяц и даже не год. Эту бомбу начали готовить еще, как минимум, при предыдущем президенте Джо Байдене. США всегда рассматривают возможность смены режима в тех странах, которые являются их сателлитами. И то, что они инициировали политический кризис на Украине, действительно призвано сделать Зеленского более сговорчивым.

Но у британцев свои планы. Они понимают, что ресурс Зеленского в проекте «Украина — анти-Россия» почти исчерпан, и подготовили скамейку запасных.

От запуска транзита власти в Киеве их удерживает только один шаг – они хотят, чтобы Зеленский снизил мобилизационный возраст до 18 лет, взяв на себя весь негатив, а потом ушел в отставку.

Возможно, это будут подконтрольные выборы. Новый Майдан менее вероятен — власть хотят передать так, чтобы не посыпался фронт.

— Передать кому?

Встречи президента России Владимира Путина с Зеленским не будет, прогнозирует Семибратов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

— Это может быть экс-главком ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, — прим. ред.). Или же нас могут сильно удивить. Потому что вопрос политического объединения запада и востока Украины очень актуален, и британские кураторы могут сыграть, если не на пророссийских, то, по крайней мере, на прорусских настроениях относительно языка, церкви.

Но Зеленский понимает, что закон о снижении мобилизационного возраста будет для него последним. Американцы, в свою очередь, видят возможность вынудить его снова присягнуть им вместо британцев. Но условием для такого покровительства будет принятие плана Трампа без каких-либо оговорок.

— Если СМИ верно доносят тезисы мирного плана, США предлагают заморозку линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. РФ по итогам референдума признала эти два региона своими полностью и уже не раз заявляла, что это не обсуждается. Договориться опять не удастся?

ВС РФ успешно продвигаются в зоне СВО, поэтому Россия вряд ли пойдет на территориальные уступки, комментирует политолог Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

— Территориальный вопрос для нашей страны принципиален. Новые регионы вписаны в Конституцию. В публичной позиции президента в последнее время не было никаких сигналов о том, что Россия готова в этом вопросе на уступки. Особенно учитывая ситуацию на поле боя. С Херсоном ситуация сложнее, потому что он на другом берегу Днепра, а вот на Запорожском направлении прогнозы более оптимистичные, учитывая те успехи, которых ВС РФ добиваются в районе Гуляйполя.

Те же западные СМИ сообщают, что план Трампа еще не финальный и требует согласования. Значит, это вопрос политического торга между Москвой и Вашингтоном. И ситуация «на земле» говорит о том, что у РФ сильные позиции.

— Какой реакции на новый мирный план можно ждать от стран ЕС, которые продолжают настраивать Украину на длительный конфликт и сами тоже идут по пути милитаризации?

— Европа фактически встала на путь подготовки в большой войне против России. ЕС будет пытаться использовать потенциальные мирные соглашения как возможность перемирия — на год-два, может быть, на пять, не больше.

И, если переговоры завершатся успешно, и военный конфликт с Украиной остановится, Европа публично будет это всячески приветствовать. Но практически сразу после прекращения огня она начнет новую волну милитаризации киевского режима и будет снова добиваться противостояния с РФ.

Кроме того, европейцы дают понять, что следующий потенциальный театр боевых действий — это Балтия. И там тоже возможны провокации.

— Если мирный диалог активизируется, опять возникнет вопрос личной встречи Путина и Зеленского. Возможна ли она? Или стороны могут обойтись без нее для урегулирования конфликта?

Если бы Трамп хотел выйти из переговоров по Украине, он бы уже это сделал, считает эксперт Фото: Official White House / Andrea Hanks

— Путин занял очень грамотную позицию — он не исключает возможность этой встречи, потому что с точки зрения дипломатии такой отказ, как говорят зумеры, был бы «ред флагом». Но отсутствие отказа в этом случае далеко не означает согласие. Потому что сразу возникает вопрос легитимности Зеленского, срок полномочий которого уже полтора года как истек. Скорее всего этой встречи не будет. При гарантиях США Украине под мирным договором могла бы стоять подпись Трампа. Кроме того, в ходе нынешнего политического кризиса в Киеве заговорили о создании коалиции и правительства «национального единства». Или же произойдет тот транзит, о котором я уже говорил. Пока же Россия считает законным главой Украины спикера Рады Руслана Стефанчука, который является креатурой Зеленского и сразу же от мирных переговоров дистанцировался.

— Несмотря на мирный процесс, Белый дом одобрил законопроект о новых жестких санкциях против России. Как это вписывается в планы США ускорить переговоры?

США исчерпали возможности новых санкций против России, заявил недавно госсекретарь Марко Рубио Фото: Official State Department / Freddie Everett

— Это похоже на одновременное использование кнута и пряника. С одной стороны, мирный план, но с другой, по нему РФ получает полностью только Донбасс, а не Запорожье и Херсонщину. И, надеясь «продать» Москве такой вариант, параллельно принимают санкции. Стоит учитывать и заявление, которое сделал неделю назад госсекретарь Марко Рубио, — он сказал, что санкционный проект против России полностью исчерпан.

— Трамп у власти уже почти год, а соглашения по украинскому вопросу все еще нет. Может ли весьма вероятный отказ Киева от условий нового плана привести к выходу американского президента из переговоров? Возможно, Трамп как раз на это и рассчитывает?

— США отталкиваются от представлений о собственном величии и уникальности на международной арене, поэтому «бесплатно сдавать» Украину они не будут и при любом раскладе что-то Москве попытаются «продать» очень дорого.

А как они будут это делать, если выйдут из переговорного процесса? Если бы Трамп хотел, он бы давно вышел.

— Новая встреча Трампа с Путиным — в Венгрии или где-то еще — вероятна в ближайшее время?