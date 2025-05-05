Пробки образовались на двух трактах
Две крупные пробки образовались на Московском и Червишевском трактах в Тюмени. Информация представлена на сервисе «Дубльгис».
«Тюмень. Московский тракт: пробка в обоих направлениях, на половине развязки, с уходом на улицу Закалужскую»,- следует из данных сервиса.
Также плотно стоит Червишевский тракт. Там затор растянулся на более чем два километра.
Пробки образовались на выездах из города
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