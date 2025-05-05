05 мая 2025

Окраины Тюмени сковали многокилометровые пробки. Карта

Жители Тюмени встали в пробки на Московском и Червишевском трактах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки образовались на двух трактах
Пробки образовались на двух трактах Фото:

Две крупные пробки образовались на Московском и Червишевском трактах в Тюмени. Информация представлена на сервисе «Дубльгис».

«Тюмень. Московский тракт: пробка в обоих направлениях, на половине развязки, с уходом на улицу Закалужскую»,- следует из данных сервиса.

Также плотно стоит Червишевский тракт. Там затор растянулся на более чем два километра.

Пробки образовались на выездах из города
Пробки образовались на выездах из города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Две крупные пробки образовались на Московском и Червишевском трактах в Тюмени. Информация представлена на сервисе «Дубльгис». «Тюмень. Московский тракт: пробка в обоих направлениях, на половине развязки, с уходом на улицу Закалужскую»,- следует из данных сервиса. Также плотно стоит Червишевский тракт. Там затор растянулся на более чем два километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...