Определены города-лидеры по падению цен на «вторичку»

Среди административных центров российских регионов наибольшее снижение цен на жилье на вторичном рынке с начала 2025 года зафиксировано в Воронеже, Архангельске и Мурманске. Об этом сообщает агентство недвижимости «Домклик».
«Лидером рейтинга стал Воронеж со снижением 3,6%. В январе „квадрат“ на вторичном рынке жилья там стоил 114,1 тыс. рублей, а к концу апреля — 110 тыс. рублей», — передает «Домклик». Там добавили, что в Архангельске стоимость квадратного метра снизилась с 112 100 до 108 100 рублей, а в Мурманске — с 107,5 тыс. рублей до 103,9 тыс. рублей.
Десятку крупнейших городов по стоимости вторичного жилья замыкает Нижний Новгород: здесь средняя цена квадратного метра в апреле 2025 года составила 138 900 рублей против 139 800 рублей в январе, что соответствует снижению на 0,6%. Эксперты обратили внимание на неоднородную динамику предложения на рынке. За прошедшие четыре месяца объем предложения сократился в Воронеже на 27,3%, в Челябинске — на 25,5%, в Ставрополе — на 20,7%. В то же время в Петропавловске-Камчатском отмечен рост этого показателя более чем на 60%.
Ранее глава Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров рассказал о рискованных способах расчетов при сделках с недвижимостью. По его словам, после подписания документов и их отправки на регистрацию право собственности сразу не переходит, и в этот период покупатель остается незащищенным: деньги уже уплачены, а права на недвижимость он еще не получил, передает RT.
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