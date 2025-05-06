Орбан воспротивился внедрению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой идеи скорейшего присоединения Украины к Европейскому союзу. Его заявление прозвучало в ответ на призыв лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера ускорить процесс евроинтеграции Украины.
«Присоединение Украины — не очень хорошая сделка. Украина — не добавленная стоимость, а обуза» — написал Орбан в своем X. Он напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз на выгодных условиях, и это принесло пользу всем государствам-членам, включая Германию. По словам премьер-министра, именно такой подход должен оставаться основой расширения ЕС.
Орбан отметил, что европейские финансовые ресурсы должны быть направлены на поддержку экономики стран ЕС, а не на финансирование Украины. Власти Венгрии опасаются, что поспешное присоединение Украины может нанести ущерб европейской экономике и втянуть Евросоюз в прямое противостояние с Россией. По мнению Будапешта, такой шаг способен дестабилизировать ситуацию в регионе. В Венгрии в настоящее время проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
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