ФСБ и МВД вскрыли махинации с бюджетом на канализацию в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ и МВД России выявили крупные махинации при реализации проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) на курортах Краснодарского края. В центре уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере оказался бывший генеральный директор ООО «РКС-Чистые воды» Альфред Галиев. Его обвиняют в хищении более 32 миллионов рублей, выделенных на проектирование канализационных систем.
«Расследование ведет ГСУ ГУ МВД по Москве при оперативном сопровождении ФСБ России. Изначально в деле фигурировали неустановленные лица, однако позже основным обвиняемым стал Альфред Галиев. По версии следствия, он с помощью бывших подчиненных создал фиктивную фирму „Проект-строй“, на счета которой были перечислены бюджетные средства за якобы выполненные работы», — сообщает «Коммерсант».
Следствие считает, что значительная часть похищенных средств была потрачена Галиевым на благотворительные цели — в частности, на реконструкцию могилы и памятника поэту Гавриилу Державину под Великим Новгородом. Несмотря на это, действия экс-директора квалифицируются как мошенничество в особо крупном размере.
Проект модернизации канализации реализуется в рамках национального проекта «Экология», стартовавшего в 2018 году. В частности, через Минстрой проходят программы по развитию коммунальной инфраструктуры Краснодарского края. В октябре 2022 года были заключены 17 контрактов на сумму 66,2 млрд рублей для проектирования и строительства новых очистных сооружений.
После выявления нарушений Галиев был уволен, а заявление в правоохранительные органы подал новый гендиректор «РКС-Чистые воды» Максим Крюков. Адвокат обвиняемого отказался от комментариев, а суд продлил срок ареста Галиева.
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