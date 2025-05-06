Трамп прекратил удары по хуситам в Йемене

Соединенные Штаты прекратят авиаудары по позициям хуситов в Йемене после того, как представители движения заявили о намерении прекратить военные операции. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки», — заявил Трамп в ходе встречи с премьером Канады Марком Карни. Трансляция встречи велась на сайте Белого дома.
Президент США отметил, что хуситы также заявили о прекращении атак на суда. Трамп подчеркнул, что основная цель американской операции заключалась именно в этом.
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