Трамп прекратил удары по хуситам в Йемене

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Трамп отметил, что США уважает решение хуситов прекратить боевые действия
Трамп отметил, что США уважает решение хуситов прекратить боевые действия Фото:

Соединенные Штаты прекратят авиаудары по позициям хуситов в Йемене после того, как представители движения заявили о намерении прекратить военные операции. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. 

«Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки», — заявил Трамп в ходе встречи с премьером Канады Марком Карни. Трансляция встречи велась на сайте Белого дома. 

Президент США отметил, что хуситы также заявили о прекращении атак на суда. Трамп подчеркнул, что основная цель американской операции заключалась именно в этом.

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Соединенные Штаты прекратят авиаудары по позициям хуситов в Йемене после того, как представители движения заявили о намерении прекратить военные операции. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.  «Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки», — заявил Трамп в ходе встречи с премьером Канады Марком Карни. Трансляция встречи велась на сайте Белого дома.  Президент США отметил, что хуситы также заявили о прекращении атак на суда. Трамп подчеркнул, что основная цель американской операции заключалась именно в этом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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