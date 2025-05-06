Клавишник МакSим и «Ленинграда» впал в кому

Занимавший позицию клавишника в группе «Ленинград» и работавший с певицей МакSим Дмитрий Иванов находится в состоянии комы. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Дима находится в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Он в тяжелейшем состоянии» — написала пост на странице Иванова от своего имени сестра музыканта Анна. В публикации сообщается о перенесенном клавишником инсульте.
Дмитрий на протяжении нескольких лет был участником группы «Ленинград», а его последнее выступление с коллективом состоялось в январе 2025 года на концерте в Абу-Даби. В апреле артист объявил о своем уходе из группы.
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