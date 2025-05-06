Клавишник МакSим и «Ленинграда» впал в кому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иванов ушел из группы «Ленинград» в апреле 2025 года
Иванов ушел из группы «Ленинград» в апреле 2025 года Фото:

Занимавший позицию клавишника в группе «Ленинград» и работавший с певицей МакSим Дмитрий Иванов находится в состоянии комы. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дима находится в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Он в тяжелейшем состоянии» — написала пост на странице Иванова от своего имени сестра музыканта Анна. В публикации сообщается о перенесенном клавишником инсульте.

Дмитрий на протяжении нескольких лет был участником группы «Ленинград», а его последнее выступление с коллективом состоялось в январе 2025 года на концерте в Абу-Даби. В апреле артист объявил о своем уходе из группы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Занимавший позицию клавишника в группе «Ленинград» и работавший с певицей МакSим Дмитрий Иванов находится в состоянии комы. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дима находится в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Он в тяжелейшем состоянии» — написала пост на странице Иванова от своего имени сестра музыканта Анна. В публикации сообщается о перенесенном клавишником инсульте. Дмитрий на протяжении нескольких лет был участником группы «Ленинград», а его последнее выступление с коллективом состоялось в январе 2025 года на концерте в Абу-Даби. В апреле артист объявил о своем уходе из группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...