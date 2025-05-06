Собянин: ПВО отразили еще две атаки БПЛА, летевших на Москву

Два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, были уничтожены российскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников. Сейчас уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
По словам мэра, все необходимые службы оперативно выехали на места падения обломков для ликвидации возможных последствий и обеспечения безопасности жителей. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 57 беспилотников, запущенных с территории Украины и направленных на шесть регионов России. В Брянской области зафиксировали 31 неопознанный объект в воздушном пространстве, тогда как в Курской области их число составило 14. В небе над Орловской областью обнаружено семь аналогичных объектов, а над Калужской и Рязанской областями — по два. Помимо этого, один объект был замечен на территории Республики Крым.
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