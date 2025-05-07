Собянин: сбиты семь беспилотников, летевших на Москву

Москва в ночь на 7 мая была атакована семью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.
В ночь на 6 мая Москва была атакована пятью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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