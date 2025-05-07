Собянин: сбиты семь беспилотников, летевших на Москву

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Атаку беспилотников отразили силы ПВО
Атаку беспилотников отразили силы ПВО Фото:

Москва в ночь на 7 мая была атакована семью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

В ночь на 6 мая Москва была атакована пятью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Москва в ночь на 7 мая была атакована семью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было. «Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. В ночь на 6 мая Москва была атакована пятью беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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