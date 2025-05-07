«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о возможных вынужденных отменах и объединениях некоторых рейсов из-за введения временных ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов», — написали в telegram-канале «Аэрофлота». Пассажирам, чьи рейсы были отменены, предоставят выбор: переоформить билет на альтернативный рейс при наличии свободных мест либо получить полный возврат уплаченной суммы.
Также компания информирует, что обслуживание пассажиров будет осуществляться в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Также оно будет зависеть от продолжительности ожидания вылета.
Отмена и объединение некоторых рейсов связано с временными ограничениями на работу аэропорта Шереметьево, которые действовали с 01:00 до 05:30 по московскому времени. В этот период часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет. «Аэрофлот» принимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло на сайте авиакомпании, информационные табло аэропорта и объявления по громкой связи.
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