В Москве возобновили воздушные перелеты, а через 20 минут вернули ограничения

Росавиация: аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорты в Москве возобновили работу
Аэропорты в Москве возобновили работу Фото:

В международных аэропортах Шереметьево и Внуково с 04:07 по московскому времени сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Однако уже спустя 20 минут ограничения вновь были введены. 

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — отметили сначала в ведомстве в своем telegram-канале. До это вводились ограничения для осуществления безопасности воздушных перевозок. Авиадиспетчеры приняли необходимые меры. Однако уже следующим постом, опубликованным 20 минут спустя, в Росавиации вновь заявили об ограничениях аэропорта Шереметьево. 

Ранее оба столичных аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Решение о снятии ограничений было принято после того, как была подтверждена безопасность взлетно-посадочных полос и воздушного пространства в районе аэропортов. Информация о возобновлении штатного режима работы подтверждена официально.

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В международных аэропортах Шереметьево и Внуково с 04:07 по московскому времени сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Однако уже спустя 20 минут ограничения вновь были введены.  «В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — отметили сначала в ведомстве в своем telegram-канале. До это вводились ограничения для осуществления безопасности воздушных перевозок. Авиадиспетчеры приняли необходимые меры. Однако уже следующим постом, опубликованным 20 минут спустя, в Росавиации вновь заявили об ограничениях аэропорта Шереметьево.  Ранее оба столичных аэропорта работали в ограниченном режиме из-за угрозы безопасности. Решение о снятии ограничений было принято после того, как была подтверждена безопасность взлетно-посадочных полос и воздушного пространства в районе аэропортов. Информация о возобновлении штатного режима работы подтверждена официально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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