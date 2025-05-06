В курганском городе появилось оборудование, которое поможет в хирургии

В клинической лаборатории Межрайонной больницы №1 города Макушино (Курганская область) появилось новое высокотехнологичное оборудование — анализатор газов в крови. Прибор необходим для точной и быстрой диагностики состояния пациентов в отделениях реанимации, хирургии и анестезиологии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
Главный врач больницы Зульфия Ганиева подчеркнула, что новый анализатор отличается удобством и компактностью, а его использование возможно как у постели больного, так и непосредственно в операционной: «Анализатор — удобный, компактный, может быть использован как у постели пациента, так и непосредственно в операционной. Для измерения одной пробы требуется менее трех минут», — отмечает главврач.
Средства на приобретение анализатора были выделены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по модернизации первичного звена здравоохранения, сумма вложений составила более 500 тысяч рублей. Ранее больница уже получила современную стоматологическую установку, цифровой маммограф и томограф на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. Благодаря обновлению оборудования жители Макушинского, Лебяжьевского, Петуховского и Частоозерского округов могут проходить высокоточные обследования по месту жительства. Также детская поликлиника оснастилась новым аппаратом УЗИ, а взрослая — современным флюорографом.
Ранее в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинские учреждения Курганской области уже получили современное оборудование: в Межрайонной больнице №1 города Макушино был установлен цифровой маммограф и томограф, а в Сафакулевском филиале Межрайонной больницы №8 — цифровой маммограф стоимостью 13 миллионов рублей. Эти меры реализуются по поручению губернатора региона Шумкова для повышения доступности и качества медицинской помощи жителям области.
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