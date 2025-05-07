Истребитель ВВС США потерпел крушение

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Самолет выполнял учебный полет в рамках совместных учений с финскими военными
Самолет выполнял учебный полет в рамках совместных учений с финскими военными Фото:

В районе аэропорта Рованиеми в Финляндии потерпел крушение истребитель ВВС США F/A-18 Hornet. Об этом сообщили ВВС Финляндии.

«Истребитель ВВС США F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов утра», — пишут ВВС Финляндии в социальной сети Х. По предварительной информации, самолет выполнял учебный полет в рамках совместных учений с финскими военными. Пилот истребителя сумел своевременно катапультироваться. После приземления он был оперативно найден спасательными службами.

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В районе аэропорта Рованиеми в Финляндии потерпел крушение истребитель ВВС США F/A-18 Hornet. Об этом сообщили ВВС Финляндии. «Истребитель ВВС США F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов утра», — пишут ВВС Финляндии в социальной сети Х. По предварительной информации, самолет выполнял учебный полет в рамках совместных учений с финскими военными. Пилот истребителя сумел своевременно катапультироваться. После приземления он был оперативно найден спасательными службами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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