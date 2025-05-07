Истребитель ВВС США потерпел крушение

В районе аэропорта Рованиеми в Финляндии потерпел крушение истребитель ВВС США F/A-18 Hornet. Об этом сообщили ВВС Финляндии.
«Истребитель ВВС США F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов утра», — пишут ВВС Финляндии в социальной сети Х. По предварительной информации, самолет выполнял учебный полет в рамках совместных учений с финскими военными. Пилот истребителя сумел своевременно катапультироваться. После приземления он был оперативно найден спасательными службами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.