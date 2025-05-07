В Кремле высказались об участии Януковича и Асада в параде Победы

Песков: участие Януковича и Асада в параде не предусмотрено
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль не планировал участия Башара Асада в параде в Москве
Кремль не планировал участия Башара Асада в параде в Москве Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Москву на празднование Дня Победы 9 мая приедут лидеры более 20 государств, однако среди приглашенных не значатся бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-президент Сирии Башар Асад и планов их приглашать у Кремля не было. Об этом рассказал официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нет, таких планов не было», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о возможном прибытии Януковича и Асада на торжества в Москве. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее в Кремле отмечали, что в столицу России 9 мая прибудут главы более 20 государств, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сообщалось также, что программа мероприятий предусматривает как официальные встречи, так и неформальное общение глав государств.

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В Москву на празднование Дня Победы 9 мая приедут лидеры более 20 государств, однако среди приглашенных не значатся бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-президент Сирии Башар Асад и планов их приглашать у Кремля не было. Об этом рассказал официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Нет, таких планов не было», — заявил Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о возможном прибытии Януковича и Асада на торжества в Москве. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее в Кремле отмечали, что в столицу России 9 мая прибудут главы более 20 государств, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сообщалось также, что программа мероприятий предусматривает как официальные встречи, так и неформальное общение глав государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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