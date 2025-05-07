На 9 мая в Кургане не будут глушить связь

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В Кургане не будут ограничивать связь
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День Победы-2025 в Кургане

Искусственных ограничений в передаче сигнала в Кургане на День Победы не будет. Такое решение принято в связи со спокойной обстановкой. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к правительству региона.

«Глушилки включать на 9 мая не будут. Чиновники и силовики оценили ситуацию и приняли решение не ограничивать связь. Поэтому курганцы смогут обмениваться сообщениями и звонить», — рассказали инсайдеры.

При этом они предупредили, что перебои со связью все же могут быть. Но они будут связаны с увеличением нагрузки — курганцы активно начнут пользоваться сетью. Например, последний раз такое наблюдалось на 1 мая. «Во время концерта Пелагеи на Троицкой площади горожане отправляли фото и видео. На сеть повысилась нагрузка, поэтому сообщения уходили дольше, чем обычно. Особенно это касалось видео», — говорят источники.

9 мая в Кургане на Центральной площади состоится Парад Победы. Горожане также смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка». Вечером запланированы концерты и салют.

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Искусственных ограничений в передаче сигнала в Кургане на День Победы не будет. Такое решение принято в связи со спокойной обстановкой. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к правительству региона. «Глушилки включать на 9 мая не будут. Чиновники и силовики оценили ситуацию и приняли решение не ограничивать связь. Поэтому курганцы смогут обмениваться сообщениями и звонить», — рассказали инсайдеры. При этом они предупредили, что перебои со связью все же могут быть. Но они будут связаны с увеличением нагрузки — курганцы активно начнут пользоваться сетью. Например, последний раз такое наблюдалось на 1 мая. «Во время концерта Пелагеи на Троицкой площади горожане отправляли фото и видео. На сеть повысилась нагрузка, поэтому сообщения уходили дольше, чем обычно. Особенно это касалось видео», — говорят источники. 9 мая в Кургане на Центральной площади состоится Парад Победы. Горожане также смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка». Вечером запланированы концерты и салют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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