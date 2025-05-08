В Кремле раскрыли подробность о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут неформальный диалог
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Песков рассказал, как пройдет встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина
Песков рассказал, как пройдет встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина Фото:

В преддверии новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил продолжение традиции неформального общения между двумя лидерами. Ожидается, что встреча пройдет в разнообразных форматах, отражая глубину и многогранность российско-китайских отношений.

По словам Пескова, общение начнется с беседы в так называемом «обширном составе». После этого состоятся делегационные переговоры, за которыми последуют отдельные личные встречи между Путиным и Си Цзиньпином.

«Ну, действительно, традиция будет продолжена, будет, естественно, и беседа в узком составе, хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой, обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями, и потом еще отдельно лидеры. У них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч, поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту столицы. Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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В преддверии новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил продолжение традиции неформального общения между двумя лидерами. Ожидается, что встреча пройдет в разнообразных форматах, отражая глубину и многогранность российско-китайских отношений. По словам Пескова, общение начнется с беседы в так называемом «обширном составе». После этого состоятся делегационные переговоры, за которыми последуют отдельные личные встречи между Путиным и Си Цзиньпином. «Ну, действительно, традиция будет продолжена, будет, естественно, и беседа в узком составе, хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой, обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями, и потом еще отдельно лидеры. У них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч, поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — заявил представитель Кремля. Ранее стало известно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту столицы. Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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