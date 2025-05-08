В Кремле раскрыли подробность о переговорах Путина и Си Цзиньпина

В преддверии новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил продолжение традиции неформального общения между двумя лидерами. Ожидается, что встреча пройдет в разнообразных форматах, отражая глубину и многогранность российско-китайских отношений.
По словам Пескова, общение начнется с беседы в так называемом «обширном составе». После этого состоятся делегационные переговоры, за которыми последуют отдельные личные встречи между Путиным и Си Цзиньпином.
«Ну, действительно, традиция будет продолжена, будет, естественно, и беседа в узком составе, хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой, обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями, и потом еще отдельно лидеры. У них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч, поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — заявил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту столицы. Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
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