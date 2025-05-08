«Алроса» добыла самый крупный в истории России ювелирный алмаз

Компания «Алроса» объявила о добыче самого крупного ювелирного алмаза в истории России. Кристалл фантазийного янтарного цвета массой 468,3 карата был извлечен на месторождении в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«„Алроса“ добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии», — говорится в сообщении пресс-службы. Алмаз получил название «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», так как его обнаружили в юбилейный год, отметил генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.
Ранее, в апреле 2025 года, «Алроса» завершила огранку крупнейшего в истории страны бриллианта «Новое Солнце» весом более 100 карат. Камень редкого ярко-желтого цвета (Vivid Yellow) был создан из алмаза массой свыше 200 карат, добытого на арктическом месторождении Эбелях. Этот бриллиант компания планирует выставить на аукцион.
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