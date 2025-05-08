Путин: расчет из КНР станет самым большим среди иностранных на параде Победы

В торжественном марше 9 мая на Красной площади в Москве примет участие парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он станет самым большим среди иностранных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая», — сказал Путин в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем. Расчет китайских военных будет самым многочисленным среди иностранных делегаций, участвующих в Параде Победы.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая 2025 года для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пробудет до 10 мая. В аэропорту Внуково-2 его встретила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в сопровождении почётного караула и военного оркестра. Визит проходит в рамках Годов культуры России и Китая, акцентируя исторические и культурные связи двух стран.
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