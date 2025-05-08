Путин: расчет из КНР станет самым большим среди иностранных на параде Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НОАК примет участие в торжественном марше 9 мая
НОАК примет участие в торжественном марше 9 мая Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В торжественном марше 9 мая на Красной площади в Москве примет участие парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он станет самым большим среди иностранных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. 

«Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая», — сказал Путин в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем. Расчет китайских военных будет самым многочисленным среди иностранных делегаций, участвующих в Параде Победы.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая 2025 года для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пробудет до 10 мая. В аэропорту Внуково-2 его встретила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в сопровождении почётного караула и военного оркестра. Визит проходит в рамках Годов культуры России и Китая, акцентируя исторические и культурные связи двух стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В торжественном марше 9 мая на Красной площади в Москве примет участие парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он станет самым большим среди иностранных. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая», — сказал Путин в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем. Расчет китайских военных будет самым многочисленным среди иностранных делегаций, участвующих в Параде Победы. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая 2025 года для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пробудет до 10 мая. В аэропорту Внуково-2 его встретила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в сопровождении почётного караула и военного оркестра. Визит проходит в рамках Годов культуры России и Китая, акцентируя исторические и культурные связи двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...