Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались 3,5 часа

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Встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершилась
Встреча Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершилась Фото:
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Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длилась три с половиной часа. Об этом сообщило РИА Новости. 

«Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина <...> продолжались 3,5 часа», — сообщил корреспондент агентства. Там уточнили, что встреча двух лидеров подошла к концу. 

Сегодня, 8 мая, Си Цзиньпин прибыл в Россию для переговоров с Путиным в Кремле. Встреча лидеров направлена на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки, а также памяти Второй мировой войны. 

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Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длилась три с половиной часа. Об этом сообщило РИА Новости.  «Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина <...> продолжались 3,5 часа», — сообщил корреспондент агентства. Там уточнили, что встреча двух лидеров подошла к концу.  Сегодня, 8 мая, Си Цзиньпин прибыл в Россию для переговоров с Путиным в Кремле. Встреча лидеров направлена на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки, а также памяти Второй мировой войны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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