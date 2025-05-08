Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длилась три с половиной часа. Об этом сообщило РИА Новости.
«Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина <...> продолжались 3,5 часа», — сообщил корреспондент агентства. Там уточнили, что встреча двух лидеров подошла к концу.
Сегодня, 8 мая, Си Цзиньпин прибыл в Россию для переговоров с Путиным в Кремле. Встреча лидеров направлена на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки, а также памяти Второй мировой войны.
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