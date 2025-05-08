Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству

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Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве
Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве Фото:

Президенты России и Китая приняли совместное заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

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Президенты России и Китая приняли совместное заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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