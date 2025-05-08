Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству

Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве
Президенты России и Китая приняли совместное заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
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