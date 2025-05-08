Путин дал оценку переговорам с Си Цзиньпином

Путин: переговоры с Си Цзиньпином были продуктивными
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин отметил, что обстановка в ходе переговоров с Си Цзиньпином была дружественной
Путин отметил, что обстановка в ходе переговоров с Си Цзиньпином была дружественной Фото:

Президент России Владимир Путин охарактеризовал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как результативные. Онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля.

«Переговоры с Си Цзиньпином оказались результативными», — заявил Путин. Российский президент отметил, что встреча состоялась в дружественной, доброжелательной и конструктивной обстановке.

В ходе встречи Путин добавил, что Россия и Китай активно расширяют сотрудничество в сфере кинематографа. Президент выразил уверенность, что в будущем на экраны выйдет значительное число совместных фильмов, которые вызовут широкий интерес как у российской, так и у китайской аудитории, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин охарактеризовал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как результативные. Онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля. «Переговоры с Си Цзиньпином оказались результативными», — заявил Путин. Российский президент отметил, что встреча состоялась в дружественной, доброжелательной и конструктивной обстановке. В ходе встречи Путин добавил, что Россия и Китай активно расширяют сотрудничество в сфере кинематографа. Президент выразил уверенность, что в будущем на экраны выйдет значительное число совместных фильмов, которые вызовут широкий интерес как у российской, так и у китайской аудитории, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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