Путин дал оценку переговорам с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин охарактеризовал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как результативные. Онлайн-трансляция велась в telegram-канале Кремля.
«Переговоры с Си Цзиньпином оказались результативными», — заявил Путин. Российский президент отметил, что встреча состоялась в дружественной, доброжелательной и конструктивной обстановке.
В ходе встречи Путин добавил, что Россия и Китай активно расширяют сотрудничество в сфере кинематографа. Президент выразил уверенность, что в будущем на экраны выйдет значительное число совместных фильмов, которые вызовут широкий интерес как у российской, так и у китайской аудитории, передает «Национальная служба новостей».
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