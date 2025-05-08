Папой Римским впервые стал уроженец США

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Папой Римским стал человек из США
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Папой Римским впервые стал священник из США

Новым папой Римским стал кардинал Роберт Прево родом из Соединенных Штатов. Об этом сообщили в Ватикане и подчеркнули, что он принял имя Лев XIV.

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Новым папой Римским стал кардинал Роберт Прево родом из Соединенных Штатов. Об этом сообщили в Ватикане и подчеркнули, что он принял имя Лев XIV.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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