Папой Римским впервые стал уроженец США

Папой Римским стал человек из США
новость из сюжетаПапой Римским впервые стал священник из США
Новым папой Римским стал кардинал Роберт Прево родом из Соединенных Штатов. Об этом сообщили в Ватикане и подчеркнули, что он принял имя Лев XIV.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.