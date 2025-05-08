В Ватикане впервые избрали Папой Римским кардинала из США

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Новым папой Римским стал кардинал Роберт Прево
Новым папой Римским стал кардинал Роберт Прево Фото:
новость из сюжета
Папой Римским впервые стал священник из США

В Ватикане выбрали нового папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV. Нового папу не смогли избрать с первого раза. Выбор состоялся после двух дней работы Конклава и четырех раундов голосования, сообщают зарубежные СМИ.

«Новый Папа был избран после двух дней Конклава и четырех голосований. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево — новый Папа Римский. В настоящее время он возглавляет Дикастерию епископов и является президентом Папской комиссии по Латинской Америке», — сообщает газета Corriere Della Serra.

Ранее кардиналы, собравшиеся на конклаве в Ватикане, не смогли избрать нового папу Римского в ходе первого тура голосования. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы по итогам голосования пошел черный дым, что свидетельствует об отсутствии решения. Выбрать нового Папу Римского не удалось и во втором туре голосования.

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В Ватикане выбрали нового папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV. Нового папу не смогли избрать с первого раза. Выбор состоялся после двух дней работы Конклава и четырех раундов голосования, сообщают зарубежные СМИ. «Новый Папа был избран после двух дней Конклава и четырех голосований. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево — новый Папа Римский. В настоящее время он возглавляет Дикастерию епископов и является президентом Папской комиссии по Латинской Америке», — сообщает газета Corriere Della Serra. Ранее кардиналы, собравшиеся на конклаве в Ватикане, не смогли избрать нового папу Римского в ходе первого тура голосования. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы по итогам голосования пошел черный дым, что свидетельствует об отсутствии решения. Выбрать нового Папу Римского не удалось и во втором туре голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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