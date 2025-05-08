В Ватикане впервые избрали Папой Римским кардинала из США

В Ватикане выбрали нового папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV. Нового папу не смогли избрать с первого раза. Выбор состоялся после двух дней работы Конклава и четырех раундов голосования, сообщают зарубежные СМИ.
«Новый Папа был избран после двух дней Конклава и четырех голосований. Кардинал Роберт Фрэнсис Прево — новый Папа Римский. В настоящее время он возглавляет Дикастерию епископов и является президентом Папской комиссии по Латинской Америке», — сообщает газета Corriere Della Serra.
Ранее кардиналы, собравшиеся на конклаве в Ватикане, не смогли избрать нового папу Римского в ходе первого тура голосования. Из трубы на крыше Сикстинской капеллы по итогам голосования пошел черный дым, что свидетельствует об отсутствии решения. Выбрать нового Папу Римского не удалось и во втором туре голосования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.