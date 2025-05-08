В Кремле ответили, когда Путин поздравит Папу Римского с избранием

Песков заверил, что Путин обязательно поздравит нового Папу Римского с избранием
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Путин обязательно поздравит нового Папу Римского с избранием, заверил Песков
Путин обязательно поздравит нового Папу Римского с избранием, заверил Песков Фото:
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Президент России Владимир Путин обязательно поздравит Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Путин, безусловно, поздравит нового Папу Римского с избранием», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравит ли Путин с избранием нового Папу. Его слова передает ТАСС. Президент поздравил понтифика несколько минут спустя.

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Президент России Владимир Путин обязательно поздравит Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. «Путин, безусловно, поздравит нового Папу Римского с избранием», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравит ли Путин с избранием нового Папу. Его слова передает ТАСС. Президент поздравил понтифика несколько минут спустя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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