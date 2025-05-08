В Кремле ответили, когда Путин поздравит Папу Римского с избранием

Путин обязательно поздравит нового Папу Римского с избранием, заверил Песков
новость из сюжетаПапой Римским впервые стал священник из США
Президент России Владимир Путин обязательно поздравит Папу Римского Льва XIV с избранием. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Путин, безусловно, поздравит нового Папу Римского с избранием», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поздравит ли Путин с избранием нового Папу. Его слова передает ТАСС. Президент поздравил понтифика несколько минут спустя.
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