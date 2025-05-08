Американец впервые стал Папой Римским: кто такой Роберт Прево, принявший имя Лев XIV

В Ватикане завершился Конклав по избранию нового папы Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Нового папу не смогли избрать с первого раза. Выбор состоялся спустя два дня работы Конклава и четырех раундов голосования. Чем известен Прево — в материале URA.RU.
Образование и начало служения
Роберт Фрэнсис Прево родился в США и получил среднее образование в малой семинарии Августинского ордена. В 1977 году он окончил Университет Вилланова со степенью бакалавра математических наук, а затем вступил в августинский орден. Прево продолжил богословское образование в Чикаго, где получил степень магистра, а позже — лиценциат и докторскую степень по каноническому праву в Риме.
Священство
Прево стал священником Ордена Святого Августина в Риме 19 июня 1982 года. В дальнейшем он получил лиценциат, а затем и степень доктора канонического права в Папском университете Святого Фомы Аквинского в Риме.
С 1985 года Прево осуществлял миссионерскую деятельность в Перу, где занимал должность канцлера территориальной прелатуры Чулуканаса. В период с 1987 по 1988 год он находился в США, исполняя обязанности пастора и руководителя миссии августинской провинции Чикаго. После он вернулся в Перу, где последующие десять лет возглавлял августинскую семинарию в Трухильо. Помимо преподавания канонического права, Прево исполнял функции судьи церковного суда и активно участвовал в жизни местной католической общины.
Руководство августинским орденом
В 1998 году Прево был избран провинциалом августинской провинции Чикаго, а в 2001 и 2007 годах — генеральным приором августинцев на два шестилетних срока. В этот период его деятельность была связана с управлением орденом и решением сложных внутренних вопросов, включая работу с обвинениями в адрес отдельных священников.
С 2013 по 2014 год Прево занимал пост директора по образованию в монастыре Святого Августина в Чикаго. А также первым советником и провинциальным викарием провинции Божией Матери Доброго совета, который охватывает Средний Запад.
Епископская служба и работа в Перу
В 2014 году Папа Франциск назначил Прево апостольским администратором епархии Чиклайо, а затем — епископом этой же епархии. Он принимал активное участие в работе Конференции католических епископов Перу, возглавлял комиссии по образованию и культуре, а также работал с благотворительной организацией Caritas.
1 марта 2021 года Превост был принят Папой Франциском на личной аудиенции. Это событие вызвало появление слухов о его возможном назначении на новую должность — либо в Чикаго, либо в Риме.
Ватиканская карьера и возведение в кардиналы
В 2023 году Прево был назначен префектом Дикастерии по делам епископов — одного из ключевых ведомств Ватикана, отвечающего за назначение и координацию работы епископов по всему миру.
9 июля 2023 года Папа Франциск сообщил о намерении возвысить Прево до сана кардинала на консистории, назначенной на 30 сентября 2023 года. Уже в 2025 году он был возведен в ранг кардинала-епископа.
Первый Папа Римский — уроженец Чикаго
Отец Уильям Лего, настоятель прихода Святого Турибия в Чикаго, когда-то учился вместе с новым Папой, когда оба были семинаристами в Мичигане.
«Похоже, моего бывшего однокурсника только что избрали. Это достойный выбор. Он всегда проявлял глубокое понимание проблем нуждающихся и стремился оказывать им поддержку», — передает слова Лего The New York Times.
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