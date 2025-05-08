Первый американец в мире, ставший понтификом: как избирали нового Папу Римского Льва XIV

Новым Папой Римским избрали уроженца США Роберта Фрэнсиса Прево, который принял имя Лев XIV. Это первый американец, ставший главой католической церкви. О том, как избирали нового понтифика — в материале URA.RU.
Новый Папа был избран с четвертой попытки
Папу Римского выбирали 133 кардинала католической церкви. Понтификом мог стать любой из них. Они по традиции сидели в соборе Святого Павла в помещении, где не было связи и двери были закрыты. Конклав, то есть собрание коллегии кардиналов, созываемое для избрания Папы, началось 7 мая. Сначала прошел первый тур голосования. Затем 8 мая состоялось еще два голосования. В первые три тура никто не смог набрать необходимого числа голосов. Об этом свидетельствовал черный дым из специальной трубы Сикстинской капеллы. С четвертой попытки глава католиков был избран, после этого из трубы пошел белый дым.
Избранный Папа Римский взял себе имя Лев XIV
Роберт Фрэнсис Прево после избрания стал новым Папой Львом XIV. В последние два года он возглавлял ведомство Римской курии, занимающееся вопросами епископской деятельности и юридическими статусами католических церквей.
Прево в целом является сторонником умеренных позиций, однако его считают прогрессивным по многим социальным вопросам. «Он очень чувствительный человек, и он заботится о том, чтобы каждый мог высказать свое мнение», — говорил о нем предыдущий глава католиков Франциск.
В первой речи Лев XIV говорил о мире
Новый Папа Римский обратился к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане со словами о мире.
«Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божие. Я тоже хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца, достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни находились, всех народов, всей Земли. Мир вам. Это мир воскресшего Христа, мир обезоруживающий и обезоруживающий, смиренный и стойкий. Это исходит от Бога. Бог, который любит нас всех безусловно.
Мы до сих пор слышим в своих ушах слабый, но всегда мужественный голос Папы Франциска, благословившего Рим. Папа, который благословил Рим и дал свое благословение всему миру тем утром, в день Пасхи. Позвольте мне продолжить это благословение: Бог любит нас, Бог любит вас всех, и зло не восторжествует: мы все в руках Божьих.
Поэтому без страха, рука об руку с Богом и друг с другом, давайте двигаться вперед. Мы — ученики Христа, Христос предшествует нам: мир нуждается в Его свете. Он нужен человечеству как мост, по которому можно достичь Бога и его любви. Помогите нам, а затем и друг другу, строить мосты с помощью диалога и встреч, объединяя нас всех в единый народ, всегда живущий в мире.
Спасибо Папе Франциску.
Я также хотел бы поблагодарить всех моих братьев-кардиналов, которые избрали меня преемником Петра и чтобы я шел вместе с вами, как единая Церковь, всегда стремясь к миру, справедливости, всегда стараясь трудиться как мужчины и женщины, верные Иисусу, без страха, провозглашая Евангелие и будучи миссионерами. Я сын святого Августина, августинец, который сказал: «С вами я христианин, а для вас — епископ». В этом смысле мы все можем вместе идти к родине, которую Бог приготовил для нас.
Особое приветствие церкви Рима.
Мы должны вместе искать, как стать миссионерской Церковью, Церковью, которая строит мосты, диалог, всегда открытой, чтобы принять, как эта площадь с распростертыми объятиями, всех тех, кто нуждается в нашей благотворительности, нашем присутствии, диалоге, любви.
Затем было приветствие Папы на испанском языке его епархии в Перу.
И если позволите, я также хотел бы поприветствовать их всех и особенно мою любимую епархию Чиклайо в Перу, где верная община преследовала свою цель, делилась своей верой и отдала так много, так много для того, чтобы следовать за Церковью Иисуса Христа.
Я передам привет всем и в особенности моей дорогой епархии Чиклайо в Перу, где верующие люди сопровождали своего епископа, делились своей верой и отдали так много, чтобы продолжать оставаться верной Церковью Иисуса Христа.
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