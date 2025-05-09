Медведев поздравил россиян с Днем Великой Победы

Медведев напомнил о необходимости сопротивления врагам
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. Он подчеркнул важность наследия предков.
«С Днем Великой Победы!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Он акцентировал внимание на значимости наследия, оставленного предками. Медведев также напомнил о необходимости противостоять врагам.
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