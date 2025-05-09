Медведев поздравил россиян с Днем Великой Победы

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Медведев напомнил о необходимости сопротивления врагам
Медведев напомнил о необходимости сопротивления врагам Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. Он подчеркнул важность наследия предков.

«С Днем Великой Победы!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Он акцентировал внимание на значимости наследия, оставленного предками. Медведев также напомнил о необходимости противостоять врагам.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. Он подчеркнул важность наследия предков. «С Днем Великой Победы!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Он акцентировал внимание на значимости наследия, оставленного предками. Медведев также напомнил о необходимости противостоять врагам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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