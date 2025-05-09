Студентка из Рязани и волонтер Победы Екатерина Саулина, приехавшая в Москву на Парад, посвященный 80-летию Победы, взяла на мероприятие портреты своих ветеранов — прадеда и прабабушки — участников Великой Отечественной войны. Рассказывая об их подвиге, Екатерина не смогла сдержать слез. Девушка в беседе с корреспондентом URA.RU поделилась, что ее герои-фронтовики мечтали увидеть Парад Победы на Красной площади.
«Прабабушка Ермолова Александра Ивановна была на войне медсестрой, спасала раненых на линии фронта. А Ермолов Борис Федорович — это мой прадедушка. Он был участником битвы на Курской дуге. Был ранен, восстанавливался в госпитале», — рассказывает Екатерина Саулина.
Студентка отметила, что ее прадед, выйдя из госпиталя, участвовал в Венской стратегической наступательной операции и дошел до Австрии. А уже в августе 1945 года принял участие в Советско-японской войне. Он скончался до того, как Екатерина появилась на свет. А вот прабабушку Александру Ивановну студентка помнит. Хоть была совсем маленькой, когда та ушла из жизни.
«Мне было два года. Когда мы приезжали к ней деревню, я боялась грозы и пряталась за бабулю», — вспомнила девушка.
«Я думаю, бабушка и дедушка бы хотели побывать на параде», — продолжила Екатерина. Она поделилась, что решила стать волонтером Победы, потому что глубоко ценит вклад своих предков в победу в Великой Отечественной войне. «Это очень ценная для меня история. День Победы — главный праздник нашей страны. Это то, чего нельзя забывать. Война не должна повториться», — говорит студентка.
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