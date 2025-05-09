09 мая 2025

В Кургане бесплатно отдают кошку, которая слишком хорошо ловит мышей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане отдают кошку из-за ее страсти к мышиной охоте
В Кургане отдают кошку из-за ее страсти к мышиной охоте Фото:

Жительница Кургана выставила необычное объявление — она ищет новый дом для своей кошки по имени Вася, потому что та… слишком хорошо выполняет свои охотничьи инстинкты. Об этом сообщается на сайте «Авито».

Годовалая кошка из Кургана оказалась слишком эффективной охотницей
Годовалая кошка из Кургана оказалась слишком эффективной охотницей
Фото:

«Кошечка, василиска, Вася, висиля… отдам в хорошие руки. В частном доме ловит мышей и начинает их есть, а нам это не надо», — говорится в объявлении. Кошка — коричневого окраса, беспородная, но, судя по описанию, очень умелая охотница. Объявление уже собрало почти 170 просмотров.

Ранее в Курганской области уже происходили необычные истории с домашними животными: так, юная жительница Шумихи Полина Давлит-Киреева получила щенка восточноевропейской овчарки в подарок от бойцов СВО после того, как рассказала о своей мечте завести собаку. В ее доме также живут два лабрадора и две кошки.

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Жительница Кургана выставила необычное объявление — она ищет новый дом для своей кошки по имени Вася, потому что та… слишком хорошо выполняет свои охотничьи инстинкты. Об этом сообщается на сайте «Авито». «Кошечка, василиска, Вася, висиля… отдам в хорошие руки. В частном доме ловит мышей и начинает их есть, а нам это не надо», — говорится в объявлении. Кошка — коричневого окраса, беспородная, но, судя по описанию, очень умелая охотница. Объявление уже собрало почти 170 просмотров. Ранее в Курганской области уже происходили необычные истории с домашними животными: так, юная жительница Шумихи Полина Давлит-Киреева получила щенка восточноевропейской овчарки в подарок от бойцов СВО после того, как рассказала о своей мечте завести собаку. В ее доме также живут два лабрадора и две кошки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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