Жительница Кургана выставила необычное объявление — она ищет новый дом для своей кошки по имени Вася, потому что та… слишком хорошо выполняет свои охотничьи инстинкты. Об этом сообщается на сайте «Авито».
«Кошечка, василиска, Вася, висиля… отдам в хорошие руки. В частном доме ловит мышей и начинает их есть, а нам это не надо», — говорится в объявлении. Кошка — коричневого окраса, беспородная, но, судя по описанию, очень умелая охотница. Объявление уже собрало почти 170 просмотров.
Ранее в Курганской области уже происходили необычные истории с домашними животными: так, юная жительница Шумихи Полина Давлит-Киреева получила щенка восточноевропейской овчарки в подарок от бойцов СВО после того, как рассказала о своей мечте завести собаку. В ее доме также живут два лабрадора и две кошки.
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