Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии: онлайн-трансляция

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии: онлайн-трансляция
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Пакистан приступил к проведению полномасштабной военной операции против Индии
Пакистан приступил к проведению полномасштабной военной операции против Индии Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

07:09 Пакистан приступил к проведению масштабной военной операции против Индии, сообщает телеканал Geo. Согласно заявлениям пакистанской армии, в ходе боевых действий был уничтожен склад ракет предприятия BrahMos.

07:11 Пакистан заявил об успешной кибератаке, в результате которой была выведена из строя значительная часть энергосистемы Индии. Пострадало около 70% электросети страны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

07:12 Три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство PTI.

07:15 «Заместитель комиссара Раджури, Радж Кумар Тхапа и два его сотрудника были серьезно ранены, когда артиллерийский снаряд попал в его дом в городе Раджури», — передает издание PTI. Они госпитализированы. Тхапа скончался от полученных травм. Состояние его подчиненных оценивается как критическое.»

07:15 Интенсивные боевые действия между Индией и Пакистаном продолжаются в Сринагаре и прилегающих районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом со ссылкой на источники сообщило индийское информагентство ANI.

07:17 Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Пакистан не допустит гегемонии Индии, «будет паритет». По его словам, которые передают местные СМИ, это «пропорциональный, взвешенный и минимальный ответ. Пакистан может пойти еще жестче»

07:20 Пакистан заявил, что поразил несколько целей в Индии и управляемом Индией Кашмире. Телеканал CNN передает, что военные Пакистана нанесли удары по нескольким целям в Индии и управляемом Индией Кашмире. Среди них:

  • Штаб бригады KG Top
  • Полевой склад снабжения Ури
  • Артиллерийская позиция Дерангяри
  • Аккумуляторная площадка «БраМос» в Нагроте
  • Аэродром Удхампур

Это места вблизи или вдоль фактической границы, которая разделяет спорный регион Кашмир между Нью-Дели и Исламабадом.

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07:09 Пакистан приступил к проведению масштабной военной операции против Индии, сообщает телеканал Geo. Согласно заявлениям пакистанской армии, в ходе боевых действий был уничтожен склад ракет предприятия BrahMos. 07:11 Пакистан заявил об успешной кибератаке, в результате которой была выведена из строя значительная часть энергосистемы Индии. Пострадало около 70% электросети страны. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 07:12 Три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство PTI. 07:15 «Заместитель комиссара Раджури, Радж Кумар Тхапа и два его сотрудника были серьезно ранены, когда артиллерийский снаряд попал в его дом в городе Раджури», — передает издание PTI. Они госпитализированы. Тхапа скончался от полученных травм. Состояние его подчиненных оценивается как критическое.» 07:15 Интенсивные боевые действия между Индией и Пакистаном продолжаются в Сринагаре и прилегающих районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом со ссылкой на источники сообщило индийское информагентство ANI. 07:17 Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Пакистан не допустит гегемонии Индии, «будет паритет». По его словам, которые передают местные СМИ, это «пропорциональный, взвешенный и минимальный ответ. Пакистан может пойти еще жестче» 07:20 Пакистан заявил, что поразил несколько целей в Индии и управляемом Индией Кашмире. Телеканал CNN передает, что военные Пакистана нанесли удары по нескольким целям в Индии и управляемом Индией Кашмире. Среди них: Это места вблизи или вдоль фактической границы, которая разделяет спорный регион Кашмир между Нью-Дели и Исламабадом.
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