В Латвии ловят «нарушителей» за лайки к постам о Дне Победы

Аргументы Недели: в Латвии штрафуют за лайки в соцсетях под постами о Дне Победы
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Полиция Латвии следит за тем, чтобы на груди у граждан не было георгиевских ленточек
Полиция Латвии следит за тем, чтобы на груди у граждан не было георгиевских ленточек Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Латвии ввели ограничения и штрафы в связи с отмечаемым 9 мая 80-летием Победы. Власти отслеживают пользователей социальных сетей, которые ставят отметки «нравится» под публикациями, посвященными Дню Победы. Об этом сообщило издание argumenti.ru.

«[В Латвии] были введены запреты и штрафы: запрещено проводить публичные мероприятия, связанные с 9 мая, нельзя даже приближаться с цветами к местам, где ранее находились памятники. <...> В социальных сетях тоже ловят „нарушителей“, например, за лайк к посту о Дне Победы», — сообщили argumenti.ru

Там добавили, что 9 мая в Латвии отмечается значительное присутствие полиции — стражи порядка дежурят как на городских улицах, так и на кладбищах. Сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание выявлению тех, кто нарушает действующие запреты, в частности, граждан с георгиевскими лентами. Однако, несмотря на официальные ограничения, жители страны продолжают посещать сохранившиеся памятники, чтобы отдать дань уважения павшим воинам, благодаря которым была одержана Победа.

В странах Европы 8 мая прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Так, в немецком Дрездене местные жители вместе с представителями посольства России возложили венки и цветы к мемориалам.

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В Латвии ввели ограничения и штрафы в связи с отмечаемым 9 мая 80-летием Победы. Власти отслеживают пользователей социальных сетей, которые ставят отметки «нравится» под публикациями, посвященными Дню Победы. Об этом сообщило издание argumenti.ru. «[В Латвии] были введены запреты и штрафы: запрещено проводить публичные мероприятия, связанные с 9 мая, нельзя даже приближаться с цветами к местам, где ранее находились памятники. <...> В социальных сетях тоже ловят „нарушителей“, например, за лайк к посту о Дне Победы», — сообщили argumenti.ru.  Там добавили, что 9 мая в Латвии отмечается значительное присутствие полиции — стражи порядка дежурят как на городских улицах, так и на кладбищах. Сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание выявлению тех, кто нарушает действующие запреты, в частности, граждан с георгиевскими лентами. Однако, несмотря на официальные ограничения, жители страны продолжают посещать сохранившиеся памятники, чтобы отдать дань уважения павшим воинам, благодаря которым была одержана Победа. В странах Европы 8 мая прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Так, в немецком Дрездене местные жители вместе с представителями посольства России возложили венки и цветы к мемориалам.
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